PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : un pactole pour la Ligue 1 se confirme, l'investisseur est connu !

On l'a appris via un communiqué il y a quelques minutes de la Ligue de Football Professionnel. La LFP entre en "négociations exclusives" avec le fonds d'investissements CVC pour sa société commerciale. "A l’issue d’un processus concurrentiel et après revue détaillée des offres fermes reçues, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jour à l’unanimité d’entrer en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC dans le cadre du projet de création d’une société commerciale. Une annonce sera faite lors de la signature de la documentation définitive qui devrait intervenir dans les prochaines semaines."

Cette opération permettrait à la Ligue de céder 13% de la nouvelle société commerciale en contrepartie d’1.5 milliards d’euros, valorisant ainsi la société commerciale à 11.5 milliards d’euros. Une aubaine pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, durement touchés par la pandémie et le scandale Mediapro.

Pour résumer La Ligue de Football Professionnel vient tout juste de l'annoncer : elle entre en "négociations exclusives" avec le fonds d'investissements CVC pour sa société commerciale. Une bonne nouvelle pour les clubs de L1 et L2 touchés économiquement.

Benjamin Danet

Rédacteur