FC Nantes, Stade Rennais : les Canaris et les Rennais se font déjà remarquer à la reprise

Finies, les vacances ! Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, l’heure de la rentrée a déjà sonné pour les joueurs de Ligue 1, de retour de quinze jours de repos. Après l’OL, qui a repris l’entraînement vendredi à Décines, la majorité des formations de l’élite reprennent aujourd’hui. Dans son édition du jour, L’Équipe a listé les formations qui seront sur le pont ce lundi : Angers, Auxerre, Brest, Clermont, Lens, Lille, Lorient, l’OM, Monaco, Montpellier, Nice, Reims, Strasbourg et Troyes.

Nantes et Rennes encore en vacances

Pas de trace du RC Nantes et du Stade Rennais, donc ! Le quotidien sportif précise que les Canaris et les Rouge et Noir bénéficient respectivement d’un et de deux jours de rab et que l’AC Ajaccio et Toulouse reprendront jeudi. De son côté, le PSG, dont 11 joueurs disputent le Mondial, a différé sa reprise à la semaine prochaine, entre le 5 et le 7 décembre.

« Tous les clubs vont mettre à profit cette mini-trêve automnale pour effectuer un important travail foncier avant le marathon de 23 matches de la seconde partie du championnat qui débutera dans un mois, par la 16e journée, programmée les 28 et 29 décembre », rappellent nos confrères.

