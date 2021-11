Ligue 1 : le Stade Rennais tenu en échec, les Girondins devant

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Le temps glacial qui s'est abattu sur la France, ajoutée à la pluie voire à la neige par endroits, a visiblement paralysé les joueurs de Ligue 1. En effet, on recense deux petits buts sur les quatre terrains ayant vu des matches débuter à 15h ! Le match le plus animé a été celui de Monaco, où Wissam Ben Yedder a trouvé le poteau dès la 9e minute et où l'ASM aurait pu obtenir un pénalty à la 33e après une main involontaire de Djiku. Mais la VAR n'a pas estimé que c'était sanctionnable… Mais à la 44e, Djiku s'est cette fois fait attraper par la patrouille et Monaco a pu ouvrir le score sur pénalty par Ben Yedder. A Bordeaux, Stian Gregersen a marqué son premier but en France sur une passe de Javairo Dilrosun (sa 3e de la saison).

Reims 0-0 Clermont

Bordeaux 1-0 Brest

Monaco 1-0 Strasbourg

Lorient 0-0 Rennes