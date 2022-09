Le FC Nantes tombe à Lorient, l'OGC Nice renoue avec la victoire grâce à Delort

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Trois jours après sa victoire contre l'Olympiakos (2-1) en Ligue Europa, le FC Nantes est brutalement revenu sur terre, s'inclinant sur la pelouse de Lorient (3-2). Grâce à un nouveau but d'Andy Delort, l'OGC Nice est lui allé s'imposer sur le terrain de l'AC Ajaccio (1-0). Angers et Toulouse se sont eux imposés à domicile respectivement face à Montpellier (2-1) et contre le Stade de Reims (1-0).