Ligue 1, Ligue 2 : Canal+ va dénoncer son contrat avec la LFP !

Un nouveau coup très dur se profile pour les présidents de clubs de L1 et de L2 : Canal+, privé de matches, devrait dénoncer son contrat avec la LFP.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les dirigeants du football français ! Mardi, le Premier Ministre, Edouard Philippe, a annoncé que la saison 2019/20 était terminée, ce qui constitue un manque à gagner en termes de billetterie, même si les dernières journées auraient dû se jouer à huis-clos, mais surtout au niveau des droits TV.

En effet, fort logiquement, Canal+ ne payera pas la dernière traite des droits de diffusion, étant donné que la chaîne cryptée ne retransmettra aucune partie. Selon Le Parisien, elle devrait résilier son contrat dans les plus brefs délais, ce qui impliquerait que les clubs de L1 et de L2 s’assoiront sur 280 M€ !

🚨 La LFP va figer le classement à la 28e journée avec le système de quotient : le PSG et Lorient seront sacrés champions ! https://t.co/jLeemNQMhA — RMC Sport (@RMCsport) April 30, 2020

Et le pire, c’est que beIN Sports devrait suivre le mouvement, à moins que Nasser al-Khelaïfi, à la fois patron du PSG et de la chaîne qatarie, ne soit une nouvelle fois envoyé au front pour négocier. Blague à part, la fameuse catastrophe qu’évoquent tous les présidents de clubs depuis des semaines prend de plus en plus de corps…