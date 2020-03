Ligue 1, Ligue 2 – Coronavirus : huis clos total jusqu’au terme de la saison ?

true

Et si les huis clos, imposés en Ligue 1 et en Ligue 2 jusqu’au 15 avril prochain, étaient maintenus jusqu’au terme de la saison ?

L’information, et elle n’est en rien officielle, est relayée par le site du quotidien Ouest-France. La Ligue de football professionnel (LFP), qui tenait une réunion de crise ce matin au sujet de l’épidémie de coronavirus, pourrait dans les prochains jours prendre et annoncer des mesures drastiques.

50 journalistes maximum

On ne parle plus, cette fois, de huis clos total pour la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’au 15 avril, mais bel et bien jusqu’au terme de la saison en cours ! Toujours selon le média, 50 journalistes maximum seraient alors acceptés dans chaque enceinte. Les conférences de presse seraient maintenues, mais les zones mixtes supprimées.

Reste donc à espérer que l’épidémie perde du terrain dans les prochaines semaines.