Ligue 1, Ligue 2 – Coronavirus : l’Etat valide l’arrangement sur les salaires !

true

D’après L’Equipe, l’Etat français a donné son feu vert sur l’accord salarial négocié par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec l’UNFP.

Il y a une dizaine de jours, la LFP et l’UNFP (syndicat des joueurs) étaient tombés d’accord sur les modalités d’une baisse provisoire des salaires le temps de faire passer la crise sanitaire et financière du coronavirus. Pour que cet accord soit officiel et pose les bases des négociations plus avancées, il fallait que l’Etat valide l’arrangement trouvé.

L’Etat valide le paiement en deux fois des salaires

Si l’on en croit « L’Equipe », c’est acté depuis dimanche soir ! Le cabinet du ministère des Sports de Roxana Maracineanu a rendu possible ce type d’arrangement exceptionnel. « Après analyse juridique, nous vous confirmons que le fractionnement de l’indemnité d’activité partielle prévu au sein de l’accord du 7 avril 2020 entre les clubs professionnels de football (L1 et L2) et l’UNFP est valable », a fait savoir l’Etat.

Fragilisés par la crise du Covid-19, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont pouvoir souffler, eux qui seront exonérés de charges patronales sur les 70% des salaires touchés payés à leurs salariés en chômage partiel. En contrepartie de cet accord, les clubs ont accepté de renoncer aux 4 850€ payés par l’Etat auquel ils ont droit pour les salaires supérieurs à 200 000 euros brut mensuels. Les dirigeants des clubs, qui sont mandataires sociaux, ont accepté de renoncer à 30 % de leurs revenus.