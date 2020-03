Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France : pas de matches reportés, assure la ministre des Sports !

true

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a confirmé qu’aucun match de football en France ne serait reporté cette semaine à cause du coronavirus.

La pandémie de coronavirus battant son plein, le gouvernement ayant décidé d’interdire toutes les manifestations réunissant plus de 5.000 personnes, il était logique de se demander si le football n’allait pas devoir reporter ses matches ou jouer à huis clos. Pour clarifier les choses, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a donné une conférence de presse ce mardi après s’être entretenue avec les Ligues et les Fédérations des sports professionnels.

La bonne nouvelle : aucun match ne sera reporté cette semaine. Cela suit la logique des recommandations gouvernementales car ce sont les manifestations dans des endroits clos qui présentent le plus grand risque de propagation du virus. La moins bonne : les clubs, les Ligues et les préfets devront décider au cas par cas s’il y a lieu de jouer à huis clos ou pas.

Ainsi, le match entre Chambly et Le Mans ce vendredi se jouer sans spectateurs, le promu de L2 évoluant dans le département (l’Oise) le plus touché par le coronavirus. Pour le moment, les demi-finales de Coupe de France prévues demain et jeudi se joueront donc en présence de spectateurs.