Ligue 1, Ligue 2 : européens, promotions, relégations… Ce que Le Graët a annoncé

Du fait des annonces de Noël Le Graët, on peut déjà avoir une idée de ce que seront les résultats définitifs de la saison 2019-2020, arrêtée pour cause de coronavirus.

Si la LFP n’a pas encore communiqué sur la manière dont va se régler le classement final en Ligue 1 et en Ligue 2, se donnant 48 heures pour finir de trancher, Noël Le Graët (président de la FFF) a clairement reconnu, dans les colonnes du « Télégramme », que la solution qui sera choisi est d’arrêter les championnats à la dernière journée disputée en intégralité.

RC Strasbourg – PSG (28e journée de L1) n’ayant pu se tenir pour cause de Covid-19, c’est donc la 27e journée – et non avec le ratio de points pris – qui sera choisi pour la première division et la 28e journée de Ligue 2 jouée en intégralité pour la seconde division. Par ailleurs, il n’y aura pas de barrages mais seulement deux clubs concernés par les promotions-relégations.

S’il reste une incertitude concernant la finale de la Coupe de France qu’il souhaite voir jouer, l’attribution des places européennes mais également des promotions relégations devrait être la suivante :

Ligue des Champions : PSG, OM.

Tour de barrages de la Ligue des Champions : Stade Rennais.

Phase de groupe de la Ligue Europa : LOSC (ou ASSE).

Tours préliminaires de Ligue Europa : OL, MHSC (ou LOSC).

Relégués en Ligue 2 : SC Amiens, Toulouse FC.

Promus en Ligue 1 : FC Lorient, RC Lens.

Relégués en National 1 : Le Mans, US Orléans.

Promus en Ligue 2 : Pau FC, USL Dunkerque.