Ligue 1, Ligue 2 : la jauge à 5000 supporters prolongée jusqu’en octobre !

Ce mardi, Jean Castex (Premier Ministre) a annoncé la prolongation de la jauge des 5000 personnes dans les stades. Un cap à tenir jusqu’au 30 octobre au moins.

Sans surprise et face au rebond de la pandémie de Covid-19, le Premier Ministre Jean Castex a prolongé le seuil des 5 000 personnes autorisés lors des grands évènements et notamment sur les matches de football de Ligue 1 et de Ligue 2.

Initialement mis en place jusqu’au 31 août, cette jauge sera valable jusqu’au 30 octobre. Les Préfectures pourront toutefois déroger à cette limite en fonction des demandes spécifiques des clubs et dans le respect strict des règles sanitaires.

L’OM et le MHSC ont déjà commencé à réclamer pour leurs réceptions respectives de l’ASSE et de l’OL (1ere journée de L1). Les Phocéens espèrent pouvoir accueillir 20 000 personnes au Vélodrome face aux Verts. Les Héraultais en souhaiteraient 8 000 à la Mosson contre Lyon.