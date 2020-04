Ligue 1, Ligue 2 : la majorité des joueurs ne voudraient pas reprendre la saison

true

Selon Sylvain Kastendeuch, président de l’UNFP, les joueurs de Ligue1 et Ligue 2 sont majoritairement hostiles à la reprise des championnats.

Dans Le Monde, hier, Sylvain Kastendeuch s’était prononcé contre une reprise des championnats de Ligue 12 et de Ligue 2 cette saison. Il a renouvelé ses propos ce mardi dans les colonnes du Républicain Lorrain, glissant au passage que les joueurs allaient dans son sens.

« On leur propose un calendrier au rythme effréné, qui inclut une fin de championnat et des finales de Coupes, autrement dit un sprint final intense : le risque de blessure est évident, a soutenu le président de l’UNFP. Les joueurs sont confinés depuis le 15 mars et s’entraînent en n’ayant pas les conditions nécessaires au haut niveau : soins, prévention, mise à disposition d’aide médicale. Une étude de l’UNFP et de la FIFPro indique que 22 % des joueuses et 13 % des joueurs présentent des symptômes compatibles avec la dépression. 18 % des filles et 16 % des garçons font état d’anxiété. Pour que des sportifs de haut niveau répondent ainsi à un questionnaire en faisant état de leur faiblesse, c’est que c’est sérieux ! Or, on sait à quel point les jambes dépendent de la tête. »

Selon l’ancien défenseur de l’ASSE et du FC Metz, les conditions ne sont pas réunies pour que la saison redémarre au 17 juin, conformément à ce que souhaite la LFP. « Comment les joueurs pourraient prendre des congés ou du repos, avec une fin de championnat en juillet et une reprise en août ? J’ai des doutes sur la capacité d’un joueur à pouvoir faire une saison et demie d’un coup ! Dans quel état seront-ils en automne ? En fait est-ce qu’on veut un demi-football bricolé à tout prix ou veut-on préparer une future belle saison 2020-1921 ? On n’a jamais été aussi proches des joueurs qu’en ce moment. Beaucoup nous disent : heureusement que vous êtes là. Les trois-quarts nous ont demandé d’être vigilants sur leur santé et une large majorité est d’accord pour que la saison s’achève. »