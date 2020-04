Ligue 1, Ligue 2 : les réserves du LOSC et l’ASSE grandes perdantes du Covid-19 !

true

Ce jeudi, la Fédération a annoncé l’annulation de la fin de saison dans tous les championnats amateurs. Une décision lourde de conséquences.

On s’y attendait : le couperet est tombé cette après-midi par le biais d’un communiqué de la FFF relayé sur Twitter. « Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jour, a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) ».

La FFF valide quand même les relégations

Si le championnat de National 1 et la D1 Féminines sont toujours en sursis (comme la Ligue 1 et la Ligue 2), toutes les autres compétitions nationales amateures ne reprendront pas à cause de la pandémie de Covid-19. La Fédération a également décidé de geler les classements et de s’appuyer sur le nombre de points obtenus / nombre de matches joués afin de neutraliser les matches reportées et de limiter le nombre de descente au strict minimum. Une mesure qui ne concerne cependant pas le N2 où l’on passe de 4 à 12 championnats et où il faut systématiquement trois relégués pour faire la place aux champions de division inférieure.

Une décision terrible pour l’AS Saint-Etienne qui voit sa réserve (15e de la poule C) passer du National 2 au National 3, au même titre que le Nîmes Olympique (lanterne rouge du Groupe D), le LOSC et Montpellier (14e de leurs poules). Pour les Verts, le coup est d’autant plus rude que l’équipe Féminine, deuxième du classement de D2 derrière Le Havre, se voit refuser la montée pour une différence de 0,04 pts sur le ratio pts pris par matchs joués… Tout ça à cause d’un match reporté qui ne se jouera jamais.