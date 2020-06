Ligue 1, Ligue 2 : Le Graët et Deschamps responsables de l’arrêt des championnats ?

true

Dans sa lutte pour la reprise de la L1, le président de l’OL Jean-Michel Aulas a reçu les éloges appuyés de Ludovic Obraniak. Qui a ciblé Noël Le Graët et Didier Deschamps.

Son combat a beau être perdu d’avance, il mérite d’être salué : tel est le sens du message qu’a laissé Ludovic Obraniak, interrogé sur Jean-Michel Aulas hier dans L’Equipe du Soir. Selon l’ancien lillois, le président de l’OL agit en pure perte mais son combat est noble. « ça me paraît compliqué de reprendre le championnat maintenant, c’est impossible de faire marche arrière, mais trouve beaucoup de mérite à Aulas, de courage, contre vents et marrées. Beaucoup de présidents se rallient à son combat maintenant mais c’est perdu d’avance, il faut tourner la page. »

Obraniak a en revanche ciblé Noël Le Graët et Didier Deschamps… « Je pense que la décision d’arrêter a été politique. Le foot a peut-être servi de fusible car c’est l’argent roi, qu’il y a peut-être trop d’argent. Mais on s’aperçoit que la décision était une erreur, on voit que les autres reprennent. Le gouvernement a peut-être été mal conseillé. Il a pris conseil auprès de Le Graët et Deschamps, qui n’avaient que très peu d’intérêts à ce que le foot reprenne. »