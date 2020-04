Ligue 1, Ligue 2 : le propos cash de Cantona qui va ravir les supporters

false

L’ancien footballeur, Eric Cantona, a une opinion assez précise quant à la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sans supporters.

Le débat est ouvert. Du moins pour les autorités sanitaires et les décideurs du football français. Qui, si ils autorisent la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, se passeront ouvertement de l’opinion des supporters. Bien longtemps que ces derniers n’ont plus leur mot à dire, car moins importants que des droits télé si urgents à recevoir pour de nombreux clubs. Il est donc (presque) acte que la reprise, si elle est décidée, se fera dans des tribunes vides au cours de l’été.

Pas vraiment un scénario qui séduit Eric Cantona, ancien footballeur bien connu reconverti acteur. Et qui, sur les ondes de RTL, a donné son point de vue. C’est cash comme du Cantona.

« U n match à huis clos, ce n’est pas un match de football. »

« Reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements, c’est moyen, non ? Il peut y avoir exactement le même enjeu, les mêmes joueurs, un match à huis clos, ce n’est pas un match de football. L’énergie que dégagent, transmettent les supporters transcendent les joueurs. (…) Il n’y a pas de passion, il n’y a rien. Les joueurs ont besoin de cette énergie. C’est vraiment un 12e homme. C’est comme au théâtre quand vous jouez devant une salle vide ou devant une salle pleine. On prend, on se sert de l’énergie des gens qui sont là. »