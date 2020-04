Ligue 1, Ligue 2 : le scénario catastrophe pour les supporters est déjà évoqué

true

Des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 disputés dans des stades vides pendant plusieurs mois ? En Allemagne, coronavirus oblige, c’est une possibilité.

Le propos ne manquera pas d’alerter tous les amoureux du football. Y compris en France, pour tous ceux qui supportent des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, considérés parfois comme des moins que rien par les cadres de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le propos en question, qui concerne l’épidémie du coronavirus, touche certes l’Allemagne, mais pourrait bien, dans les prochaines semaines, être observé en France.

« Maintenir la fermeture des stades et des salles pendant encore dix-huit mois serait certainement très avisé. »

Ainsi, Gerald Haug, président de l’Académie nationale des sciences allemande, envisage des lendemains pour le moins complexes dans les stades où se déroulent les matches de Bundesliga. Propos retranscrits par l’Equipe. « Maintenir la fermeture des stades et des salles pendant encore dix-huit mois serait certainement très avisé. Quant à savoir si ça va durer un an et demi, il faut attendre, il y a des évaluations plus optimistes. Mais ça va certainement durer plusieurs mois encore, ça pourrait aller jusqu’à un an et demi. »

En France, on se dirige également vers une reprise des championnats. Droits télé obligent. Et sans supporters dans les stades.