Ligue 1, Ligue 2 : les joueurs en fin de contrat gardent la main

true

Plusieurs avocats ont apporté leurs éclaircissements sur l’épineuse question des fins de contrat au 30 juin.

Samedi, l’AFP s’est intéressé aux nombreux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 arrivant en fin de contrat au 30 juin prochain et qui vont être concernés en cas de prolongation du championnat au delà du 1er juillet. L’agence a notamment fait appel à plusieurs hommes de loi pour être transparent sur la question.

Il n’y aura pas de reconduction tacite

Si la FIFA, l’UEFA, la LFP, la FFF et même l’UNFP semblent être sur la même longueur d’ondes sur la possibilité d’extension de bail de quelques semaines, il sera libre à chacun de dire oui ou non : « Ni la Ligue ni le club ne pourra imposer à un joueur de prolonger son contrat de travail au-delà du 30 juin dans les mêmes conditions, et le joueur sera libre de ne pas signer », assure Maître Sevan Karian, avocat spécialisé en droit du sport. Aucun accord tacite n’est envisageable, au risque d’une « requalification en contrat de travail à durée indéterminée », dixit Maître Denis Provost, avocat au cabinet Fidal.

Les signatures au 1er juillet seront reportées

Cette crise du coronavirus place le joueur en position de force dans les discussions : « Vu le contexte, j’ai vraiment du mal à imaginer que des agents ou des joueurs tentent de profiter de la situation pour renégocier leur contrat à la hausse sur cette petite période complémentaire », explique Maître Karian, qui a en revanche la certitude qu’un joueur ayant déjà signé pour son futur club au 1er juillet, ne pourra passer d’une équipe à l’autre à ce moment-là : « Même libre, un joueur ne peut pas être enregistré auprès de son nouveau club si la période de Mercato n’est pas ouverte ». En clair, même si un Cavani ou un Meunier vient à s’engager avec un club étranger, il ne pourra pas être enregistré avant le début de l’exercice suivant. Il faudra donc choisir entre un mois (au moins) de chômage ou une fin de saison avec son club actuel.