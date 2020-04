Ligue 1, Ligue 2 : PSG champion, le RC Lens promu… La LFP acte ses décisions, l’OL et l’ASSE gardent un espoir européen

false

A l’occasion d’une conférence de presse, la LFP a levé le voile sur l’arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et sa manière de régler le classement final.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs heures, c’est désormais officiel : il y a quelques minutes, Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP, et son directeur général exécutif Didier Quillot, ont communiqué sur la fin de saison officielle de Ligue 1 et de Ligue 2, saison arrêtée à la 28e journée suite à la crise sanitaire du Covid-19.

« Nous avons acté la fin de la saison 2019-2020 et nous avons attribué le titre de champion au PSG en Ligue 1 et à Lorient en Ligue 2 », a déclaré la présidente de la Ligue en conférence de presse. Il a aussi été voté que le critère prévalant serait le même que la FFF pour le football amateur : à sa voir le ratio de points pris par match disputé.

Les finales de Coupes pas encore annulées !

« L’objectif est de démarrer la saison 2020/2021 en août, au plus tard le 22. Nous ne redémarrerons pas le championnat après le mois d’août, sauf cas de force majeure et nouvelle poussée de l’épidémie », a expliqué Didier Quillot qui n’exclut pas de faire jouer les finales de Coupes malgré tout pour les deux derniers tickets européens : « Nous étudierons la possibilité de jouer les finales de Coupe de France et de la Coupe de la Ligue début août. Une Assemblée Générale de la LFP va se tenir le 20 mai pour arrêter les décisions définitives. Si les finales de la Coupe de la Ligue et Coupe de France ont lieu début août, les places en Ligue Europa seront attribuées à leur vainqueur, si le vainqueur n’est pas Paris. Sinon la règle ne change pas, le 5e et le 6e (Reims et Nice) seront européens ».

🚨 Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP, acte officiellement les choix de la Ligue pour la première et la deuxième division. — RMC Sport (@RMCsport) April 30, 2020

Les décisions entérinées :

Ligue des Champions : PSG (champion de Ligue 1), OM.

Barrages de la Ligue des Champions : Stade Rennais.

Ligue Europa : LOSC, Stade de Reims, OGC Nice (ou OL et/ou ASSE si les finales de Coupe peuvent se tenir).

Relégué en Ligue 2 : SC Amiens, Toulouse FC.

Promu en Ligue 1 : FC Lorient (champion de Ligue 2), RC Lens.

Le classement définitif du championnat :