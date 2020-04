Ligue 1, Ligue 2 : qui veut reprendre, qui préfère arrêter ?

true

Le Parisien a listé les clubs de L1 et de L2 favorables à la reprise des championnats, et ceux qui préfèreraient s’arrêter là.

L’Equipe révèle le calendrier que la LFP envisage d’adopter pour finir la saison. La LFP prévoit un redémarrage de la Ligue 1 le mercredi 17 juin, avec la 29e journée, avec des journées qui s’enchaîneraient tous les trois jours pour terminer le samedi 25 juillet. Il resterait alors une semaine pour les barrages avec la L2 qui doivent offrir la dernière place en L1. La finale de la Coupe de la Ligue, entre le PSG et l’OL, serait programmée le samedi 27 juin et celle de la Coupe de France, entre le PSG et l’ASSE, le samedi 11 juillet.

Parce que parler de reprise de football est actuellement indécent et parce que le football sans supporters n’a aucun sens..

Nous avons signé ce communiqué tout comme 45 groupes français. pic.twitter.com/Y7t0xKrJww — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) April 13, 2020

Le Parisien, lui, explique ce lundi soir que les réunions qui se sont multipliées ont fait éclater la famille du foot français, avec un groupe de clubs favorables à la reprise et un deuxième groupe qui l’est moins.

« Le premier regroupe en majorité les gros clubs ( PSG, Lyon, OM, Rennes, Saint-Etienne, Monaco, Lille, Nice…); le second, les « petits clubs », donc en majorité ceux de Ligue 2 avec quelques-uns de L1 comme Brest, Dijon, Amiens, Strasbourg », explique le quotidien.