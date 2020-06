Ligue 1, Ligue 2 : un Mercato franco-français serait en préparation

false

Si l’on se fie à une information du quotidien l’Equipe, plusieurs clubs de Ligue 1 aimeraient voir un mercato franco-français avant le 30 juin.

L’information est donnée ce matin par nos confrères de l’Equipe. Et confirme que les clubs français, et notamment ceux de Ligue 1, sont prêts à tout pour redresser leurs comptes, abîmés depuis des semaines par l’épidémie du coronavirus.

Ainsi, et ce sera sans doute évoqué vendredi lors du conseil d’administration de la Ligue, certains présidents poussent pour que soit mis en place un mercato franco-français d’ici au 30 juin prochain. Et ce pour ne pas attendre celui ouvert à toute l’Europe, qui devrait être ouvert le 1er juillet et durer douze semaines.

But de la manoeuvre : réaliser quelques ventes afin d’améliorer l’état des finances.