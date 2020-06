RC Lens : Crivelli, Kakuta, Morel, le Mercato s’anime

false

Le mercato du RC Lens est en passe de sérieusement s’animer avec plusieurs noms qui reviennent avec insistance : Kakuta, N’Doram, Morel et Crivelli.

Désormais en Ligue 1, le RC Lens prépare activement son grand retour. Et, de toute évidence, cela passe par un bon mercato d’été. Que les supporters lensois se rassurent, les dirigeants artésiens ont déjà multiplié les contacts, comme le précise le quotidien l’Equipe ce matin.

Dans les dossiers majeurs du moment, Gaël Kakuta et Kevin N’Doram, les intentions des deux joueurs sont connues : ils ont donné leur accord pour rejoindre l’Artois. Seul souci, et non des moindres, les salaires. N’Doram, qui émarge à 80 000 euros brut depuis son contrat avec l’AS Monaco (avec qui il est lié jusqu’en 2023), demanderait cette fois beaucoup plus. Deux autres pistes sont évoquées au milieu de terrain : l’ancien de l’OM, Charles Kaboré, et l’ancien stéphanois, Ismaël Diomandé.

Jérémy Morel, non reconduit au Stade Rennais, demeure une piste sérieuse. Mais le joueur aimerait un bail de deux ans. Enfin, et sur le front de l’attaque, le RCL songe à Enzo Crivelli, notamment passé par Bordeaux et Caen en France. Celui qui évolue désormais à Basaksehir, en Turquie, reste sur une saison accomplie avec 10 buts au compteur.