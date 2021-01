Ligue 1 : Lyon – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OL démarre l'année 2021 avec davantage d'absents qu'il ne l'a terminé. Marcelo est suspendu pour un match suite à une accumulation de cartons jaunes. Bruno Guimaraes ainsi que le meilleur buteur des Gones Karl Toko-Ekambi sont forfaits à cause du Covid. Enfin, Moussa Dembélé – qui s'est fracturé l'avant-bras avant la trêve – n'est pas non plus disponible. Il devrait y avoir du changement dans toutes les lignes par rapport au dernier match contre Nantes.

Les absents du côté de Lyon : Marcelo (suspendu), Guimaraes, Toko Ekambi (Covid), Dembélé (bras).

L'OL privé de son meilleur buteur

Du côté de Franck Haise et du RC Lens, Jean-Louis Leca tiendra bien sa place. Sorti sur blessure face à Brest, le gardien des Sang et Or a soigné ses hématomes durant la trêve. Manqueront à l'appel Cheick Traoré, Facundo Medina et Toni Mauricio, en plus des joueurs habituellement laissés à la Gaillette.

Les absents du côté de Lens : Traoré (genou), Medina (genou, réahtlétisation), Mauricio (reprise).

Lyon : Lopes – Dubois, Diomandé, Denayer, Cornet – Paqueta, T.Mendes, Aouar – Kadewere, Depay (cap.), Cherki.

Lens : Leca – Gradit, Badé, Haïdara – Clauss, Se. Fofana, Cahuzac (cap.), Sylla – Kakuta - Ganago, Kalimuendo.