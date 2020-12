Ligue 1 : Lyon – Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Avant Lyon – Nantes, Rudi Garcia a annoncé un seul forfait : celui de Moussa Dembélé, qui s'est cassé le bras à l'entraînement et sera out plusieurs semaines. Thiago Mendes de retour de suspension, le coach lyonnais peut s'offrir le luxe de libérer un peu plus tôt Jean Lucas. Avec l'accord de Juninho, le Brésilien est rentré prématurément dans son pays pour discuter avec un club prêt à l'accueillir en prêt.

Les absents du côté de Lyon : Dembélé (bras), J.Lucas (choix).

Nantes sans Blas ni Fabio à Lyon

A Nantes, Patrick Collot récupère deux joueurs (Kalifa Coulibaly et Roli Pereira Sa) mais doit quand même composer avec quelques absents (Anthony Limbombe, Jean-Kévin Augustin) en plus des deux éléments suspendus pour avoir accumulé trois cartons jaunes (Ludovic Blas, Fabio).

Les absents du côté de Nantes : Blas, Fabio (suspendus), Limbombé, Augustin (reprise).

Lyon : Lopes – Dubois (ou De Sciglio), Marcelo, Denayer, Cornet – Paqueta, T.Mendes, Caqueret – Kadewere, Depay (cap.), Toko-Ekambi.

Nantes : Lafont – Corchia (ou Appiah), Pallois (cap.), Castelletto, Ch.Traoré – Louza (ou A.Touré), Girotto, Abeid – Bamba (ou Coco), Kolo Muani, Simon.