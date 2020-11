Ligue 1 : PSG – Girondins de Bordeaux, les compos probables

Face aux médias hier, Thomas Tuchel a fait le point sur l'infirmerie du PSG, laquelle commence timidement à se vider. Marco Verratti sera bel et bien présent. Mauro Icardi et Idrissa Gueye se rapprochent du groupe. En phase de reprise, Julian Draxler est encore trop court. Défensivement, Paris a décidé de se passer de Marquinhos, ménagé après une petite alerte et devra faire sans Abdou Diallo, suspendu pour avoir récolté un carton rouge à Monaco. Thilo Kehrer est toujours aux soins. Idem pour Juan Bernat, en rééducation après sa grave blessure au genou. Absent de dernière minute, Keylor Navas laisse sa place à Sergio Rico.

Paris va bricoler en défense

S'il a connu quelques petits bobos cette semaine (Pablo, De Préville), Jean-Louis Gasset devrait pouvoir bénéficier de tout son groupe face à Paris. Samuel Kalu, sorti en boîtant bas à Rennes la semaine passée, est absent malgré les nouvelles rassurantes données par le coach jeudi en conférence de presse.

Paris : Rico – Florenzi, Danilo, Kimpembe (cap.), Bakker – Di Maria, Herrera, Paredes (ou Verratti), Neymar - Mbappé, Kean.

Bordeaux : Costil (cap.) - Kwateng, Baysse, Koscielny, Sabaly – Otavio, Basic – Zerkane, Ben Arfa, Hwang – Maja (ou Briand).