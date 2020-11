Ligue 1 : RC Lens – FC Nantes, les compos probables

Disposant de tout son groupe à l'exception de Cheick Traoré, Franck Haise (RC Lens) a quand même prévu de faire tourner son groupe entre « deux et cinq joueurs » afin de faire souffler des cadres en prévision du match face au SCO Angers dimanche (15h).

Pallois et Louza aptes au service au FC Nantes

Par rapport à la réception du FC Metz dimanche, Christian Gourcuff récupère certains éléments à Bollaert. De retour de suspension, Imran Louza devrait être titulaire avec les Canaris face aux Sang et Or. Même chose pour Nicolas Pallois, apte au combat. Si Moses Simon sera trop juste pour jouer à Lens, le Nigérian devrait être apte à Marseille samedi. Seuls absents : Anthony Limbombe et Roli Pereira Sa.

Lens : Leca – Gradit, Badé, Fortes (?) – Michelin (?), Doucouré, Cahuzac (cap.), Sylla – Kakuta – Ganago, Sotoca.

Nantes : Lafont – Appiah, Pallois (cap.), Girotto, Fabio – Blas, Chirivella (?), Louza, Coco (?) – Augustin (?), Kolo Muani.