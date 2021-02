Ligue 1 : Rennes - ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

Pour Rennes – ASSE, Claude Puel doit composer avec plusieurs absences de marque en plus de Yvann Maçon et Panagiotis Retsos. Romain Hamouma et Ryad Boudebouz sont blessés et Anthony Modeste est malade (Covid?). Pour la troisième fois de rang, on s'oriente vers une défense à cinq chez les Verts.

Les absents du côté de l'ASSE : Maçon, Retsos, Boudebouz, Hamouma (blessés), Modeste (malade), Silva, Sissoko, Benkhedim (choix).

Une défense resserrée pour ramener des points de Bretagne ?

Côté Rennais, Julien Stéphan doit faire sans Clément Grenier, Flavien Tait et Romain Del Castillo. C'est vers un 4-2-3-1 que le coach breton devrait se tourner pour relancer la machine.

Les absents du côté du Stade Rennais : Grenier, Tait, Del Castillo (blessés).

Rennes : Gomis – H.Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Maouassa – Martin, Camavinga – Bourigeaud, Terrier, Doku – Guirassy.

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Cissé, Kolodziejczak, Trauco – Nordin, Camara, Neyou, Bouanga – Khazri.