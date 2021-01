Ligue 1 : Rennes - Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Pour Rennes – Lille, Julien Stéphan devra toujours composer avec quelques absents importants. Victime d'un pépin musculaire au début du mois, le capitaine Damien Da Silva devrait être trop court. Blessé à la cheville depuis novembre, Serhou Guirassy ne reprendra pas avant la fin du mois. Benjamin Bourigeaud est suspendu. Quant à Daniele Rugani, il est peu probable qu'il débute vu sa longue indisponibilité mais un retour dans le groupe n'est pas à exclure.

Offensivement, le doute plane concernant Georginio Rutter (officiellement malade la semaine passée) et Mbaye Niang (absent à Brest sans qu'on en connaisse la raison).

Les absents du côté de Rennes : Guirassy (cheville), Silva (musculaire), Bourigeaud (suspendu), Rugani (incertain), Rutter (malade), Niang (?).

Rennes très amoindri devant, les Dogues sans Yilmaz

Du côté des Dogues, Christophe Galtier va devoir composer avec la suspension de Xeka, les absences de Jérémy Pied et Burak Yilmaz. En revanche, Zeki Celik et Renato Sanches pourraient être amenés à faire leurs retours. Le Turc travaille depuis deux semaines en ce sens. Le Portugais avait été préservé contre Reims du fait de douleurs résiduelles. Il s'est entraîné à part cette semaine et devrait être court pour débuter.

Les absents du côté de Lille : Yilmaz (mollet), Pied (forfait), Xeka (suspendu).

Rennes : Salin – H.Traoré (cap.), Nyamsi, Aguerd, Maouassa – Nzonzi – Doku, Grenier, Camavinga, Terrier – Hunou.

Lille : Maignan – Celik, Fonte (cap.), Botman, Reinildo (ou Bradaric) – Ikoné, André, Soumaré, Bamba – Yazici, David.