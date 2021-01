Ligue 1 : Rennes - Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

Pour Rennes – Lyon, Rudi Garcia va récupérer son défenseur central Marcelo, de retour de suspension. Néanmoins, il doit toujours composer avec quelques incertitudes. Karl Toko-Ekambi est négatif au Covid mais n'est pas sûr de démarrer. Touché au mollet face à Lens mercredi, Léo Dubois est très incertain. Aux rayons des absences certaines : Bruno Guimaraes, qui observe la fin de son isolement au Brésil suite à un test Covid positif, et Moussa Dembélé, qui s'est fracturé le bras le mois dernier.

Les absents du côté de Lyon : Guimaraes (Covid), Dembélé (fracture du bras).

Marcelo revient côté OL, Da Silva absents à Rennes

Côté Rennais, Julien Stéphan doit composer avec les quatre même absents que face à Nantes auquel il faut ajouter le capitaine Damien Da Silva, victime d'un léger souci musculaire et out deux matches. Serhou Guirassy (cheville) ne reviendra pas avant la fin du mois. Daniele Rugani, Romain Del Castillo et Faitout Maoussa seront sans doute trop court. James Léa-Siliki est quant à lui sur le départ.

Les absents du côté de Rennes : Guirassy (cheville, retour fin janvier 2021), Da Silva (musculaire), Rugani (en reprise), Del Castillo (reprise), Maouassa (luxation épaule, en reprise), Léa-Siliki (choix lié au Mercato).

Rennes : Salin – H.Traoré (cap.), Nyamsi, Aguerd, Truffert – Nzonzi – Doku, Grenier, Bourigeaud, Terrier -Niang.

Lyon : Lopes – De Sciglio, Marcelo, Denayer, Cornet – Paqueta, T.Mendes, Aouar – Kadewere, Depay (cap.), Toko Ekambi (ou Cherki).