Ligue 1 : supporters dans les stades, une info vient de tomber

Sur Europe 1, ce soir, la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a laissé entendre que les supporters pourraient revenir dans les stades.

Le spectacle est d’une tristesse sans nom. Et on se demande bien quel plaisir peuvent prendre joueurs, dirigeants et même supporters à assister aujourd’hui à des matches de Bundesliga à huis clos. En France, comme vous le savez sans doute, aucune décision, ni le moindre chiffre, n’ont été donnés quant au retour des supporters dans les enceintes.

Mais ce soir, sur les ondes de Europe 1, la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, en a dit beaucoup plus. « Il va falloir voir comment ce nombre va pouvoir évoluer en fonction de la circulation du virus en France. Et essayer de voir si, dans le monde professionnel, il y aura la possibilité d’organiser des matchs fin juillet, peut-être même avant, et si des diffuseurs seront intéressés. On fera tout pour que ça puisse se faire. Avec le public qui pourra être autorisé à rentrer dans ces stades. Aujourd’hui, c’est moins de 5 000 personnes, peut-être que ce nombre sera amené à évoluer. »