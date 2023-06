Ligue 1 : un nouveau club de L1 passe officiellement sous pavillon américain

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Après l'OM et l'OL, un nouveau club de L1 est désormais sous pavillon américain. Il s'agit du RC Strasbourg, racheté ce jeudi par un consortium d'investisseurs américains (BlueCo, soutenu par le fond Clearlake) dans lequel figure notamment Todd Boehly, Hansjörg Wyss et de Mark Walter, propriétaires de Chelsea, mais aussi des Los Angeles Dodgers (MLB) ou encore des Los Angeles Lakers (NBA).

Keller restera aux commandes du RC Strasbourg

« C'est un honneur pour nous de faire partie de ce club historique. Nous nous engageons à préserver l'héritage du Racing et à travailler en étroite collaboration avec Marc et son équipe de direction afin de poursuivre l'excellent travail qu'ils ont accompli. Cet investissement stratégique renforcerait notre présence dans le football européen, parallèlement à notre participation dans Chelsea. Nous pensons qu'il créerait d'énormes opportunités de partage des connaissances et d'expertise », écrit BlueCo dans un communiqué de presse. Marc Keller restera aux commandes, pour assurer une continuité.