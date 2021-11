Ligue des Champions : heure, chaîne... Toutes les infos sur Leipzig - PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ligue des Champions Groupe A (4ème journée) : Leipzig reçoit le PSG ce mercredi (21h). Fan de Paris et de Lionel Messi, vous pourrez suivre le match sur Canal + et RMC Sport 1. Pour l'analyse de la rencontre, c'est sur But Football Club que ça se passe.