Ligue des Champions : tous les qualifiés pour les 8ème de finale, les reversés en Ligue Europa

Têtes de série* : Bayern Munich (ALL), Arsenal (ANG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP), Manchester City (ANG), FC Barcelone (ESP)

Non-têtes de série* : Copenhague (DAN), PSV Eindhoven (P.-B.), Naples (ITA), Inter Milan (ITA), RB Leipzig (ALL)

Reversés en Ligue Europa** : Galatasaray (TUR), RC Lens (FRA), Braga (POR), Benfica (POR), Young Boys (SUI), Feyenoord (P.-B.)

Eliminés : Manchester United (ANG), FC Séville (ESP), Union Berlin (ALL), RB Salzbourg (AUT), Celtic Glasgow (ECO), Etoile Rouge (SER), Antwerp (BEL)

* Qualifiés mais place restant à déterminer : Borussia Dortmund (ALL), Atlético Madrid (ESP), Lazio de Rome (ITA)

** Qualifiés à minima pour les barrages de la Ligue Europa : PSG (FRA), FC Porto (POR), Shakthar Donetsk (UKR)

Pour résumer

A l’issue de la soirée de mardi, on y voit plus clair sur le plateau final de la Ligue des Champions 2023-24. Voici tous les qualifiés, les reversés en Ligue Europa et sept des huit équipes éliminées de toutes les compétitions européennes...