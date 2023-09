Ligue Europa / Conférence 2023-24, sur quelle chaîne, à quelle heure suivre le tirage ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Toujours à Monaco et au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions, l’UEFA organise successivement les tirages au sort de la Ligue Europa (13 heures) et de la Ligue Europa Conférence (14h30). Plusieurs clubs français parmi lesquels l’OM ou encore le Stade Rennais attendent de savoir à quelle sauce ils seront mangés.

Le tirage sur Canal+ Foot et RMC !

Avant le tirage, vous pouvez consulter les différents chapeaux des deux compétitions (ici pour la Ligue Europa / ici pour la Ligue Europa Conférence).

Comme à chaque fois, l’UEFA diffusera l’évènement en streaming et But ! Football Club tiendra un direct commenté. Pour ceux qui veulent suivre l’évènement à la télévision, ce sera sur Canal+ Foot et RMC Sport.

