Lille accroché à Angers, Monaco s'impose, derby animé entre Brest et Nantes

A Louis II, l'AS Monaco a souffert mais s'est imposé face à l'ESTAC (2-1). Le club princier a ouvert la marque sur un joli coup-franc de Caio Henrique (19e) avant d'être repris sur un but du canadien Ike Ugbo (39e). C'est finalement Kévin Volland, rentré en jeu, qui a donné la victoire aux locaux (57e).

Lille fait du surplace

A Angers, le LOSC avait l'occasion de poursuivre sa remontée vers les premières places. Hermétiques depuis sept rencontres, les Dogues ont craqué à Angers sur un csc de Tiago Djalo avant de revenir sur un bijou d'Edon Zhegrova (1-1). Un résultat qui n'arrange pas les hommes de Jocelyn Gourvennec, qui perdent deux nouveaux points dans la course au Top 5 face à un candidat au maintien après le nul concédé contre Bordeaux (0-0) la semaine passée.

Il reste 15 minutes entre Brest et Nantes

Le derby breton entre le Stade Brestois et le FC Nantes a, de son côté, été arrêté à la 50e minute après un envahissement du terrain par des supporters du SB29 désireux d'en découdre avec leurs homologues du FCN suite à un vol de bâche. Le score était de 1-0 pour les Canaris grâce à Randal Kolo Muani (10e). Le match a repris après 15 minutes d'arrêt. Le score est désormais de 1-1 avec l'égalisation de Brendan Chardonnet (67e).

MAJ : score final de Brest - Nantes, 1-1.

