Lille déroule, Lens trouve la faille, Montpellier et Nantes accrochés… Les scores à la pause

C'est la mi-temps ! Grâce à un but de Benjamin Andre et un doublé de Jo David, les Dogues mènent 3 à 0 ! #LOSCAJA 3-0 | 45' pic.twitter.com/xXMdpdmXx6

Lille - Auxerre : 3-0 (1’ André, 3’ et 39’ David)

Pour résumer

À la pause des quatre matches de la 1ère journée de Ligue 1, qui ont débuté à 15 heures, Lille et Lens mènent au score. Découvrez tous les scores après 45 minutes. Montpellier et Troyes font match nul tout comme Angers et Nantes.