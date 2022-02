Lille - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Jocelyn Gourvennec devrait bénéficier d'un groupe au complet ou quasiment pour la réception du PSG (Jardim, Pied). Le coach des Dogues a d'ailleurs profité de la trêve internationale pour finir de retaper ses deux recrues hivernales Edon Zhegrova et Hatem Ben Arfa. Le départ de Reinildo (Atlético Madrid) avait déjà été anticipé et une nouvelle ère s'ouvre sur ce match à gauche de la défense.

Les absents du côté de Lille : Jardim, Pied (reprise).

Neymar sur le banc au stade Pierre-Mauroy ?

Si on attend le point de Mauricio Pochettino samedi pour y voir plus clair, il est probable que le PSG se présente à Lille avec tous ses internationaux sud-américains disponibles... En incluant Neymar. Manquent à l'appel : les deux derniers Canistes Abdou Diallo et Idrissa Gueye mais Achraf Hakimi sera là. Il y a de gros doutes concernant Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum est forfait. Quant à Layvin Kurzawa, il est toujours écarté.

Les absents du côté du PSG : Ab.Diallo, Gueye (CAN), Ramos, Wijnaldum (blessés), Neymar (reprise), Kurzawa (écarté).

Lille : Grbic - Celik, Fonte (cap.), Botman, Gudmundsson - Zhegrova, André, R.Sanches, Bamba - David, Yilmaz.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Danilo, Verratti - Di Maria, Mbappé, Messi.