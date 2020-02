Angers – LOSC (0-2) : les trois enseignements de l’importante victoire des Dogues

true

Osimhen, un gros coup dur avant l’OM ?

Jusqu’à la 80e minute, tout allait bien pour Victor Osimhen. L’attaquant nigérian du LOSC, toujours plus efficace à domicile qu’à l’extérieur, a été décisif en déplacement. Même s’il a loupé par la suite deux occasions de doubler la mise, c’est bien lui qui a débloqué la rencontre d’un lob intelligent. Auteur de son 12e but de la saison en Ligue 1, l’attaquant nigérian va néanmoins peut-être attendre longtemps avant d’avoir la possibilité de marquer le 13e. Sa sortie sur civière après une blessure visiblement sérieuse à la cuisse ne laisse rien augurer de bon. En prévision du choc face à l’OM le week-end prochain mais sans doute aussi pour le reste de la saison.

Renato Sanches reprend ses marques

Depuis quelques temps, Christophe Galtier a décidé de redonner à Renato Sanches son poste de prédilection. Fini le côté, le milieu portugais est aligné dans l’axe de l’entrejeu aux côtés de Benjamin André. Si tout n’a pas été parfait jusqu’à présent, l’ancien joueur du Bayern Munich a livré une partie remarquable ce vendredi soir. En plus d’un rayonnement constant, Renato Sanches y a ajouté son talent de buteur, avec une frappe parfaite qui a surpris Butelle. Les prémices d’une fin de saison XXL ?

Galtier a trouvé les ressorts après Epinal

On dit que l’on voit un grand coach dans sa manière de gérer les moments difficiles. Dans ce cas, Christophe Galtier est un grand coach. Il y a encore dix jours, le LOSC vivait un moment compliqué entre une élimination en Coupe de la Ligue contre l’OL, une défaite face au PSG et surtout une humiliation en Coupe de France contre Epinal. Mais en quelques jours, le coach lillois a donc visiblement trouvé les bons mots pour remettre ses hommes sur les rails. Après Strasbourg et le Stade Rennais, le LOSC vient d’enchaîner une troisième victoire consécutive et se place idéalement dans la course au podium. De quoi espérer un final aussi emballant que la saison passée ?