Résultat Ligue 1 : le LOSC assure contre Angers mais perd Osimhen (2-0)

Ce vendredi soir, le LOSC avait une belle occasion de se placer idéalement dans la course au podium. Les Dogues ne l’ont pas manqué en prenant rapidement le contrôle de la partie. Victor Osimhen, bien lancé par Bamba, a d’abord ajusté Butelle d’un joli lob (1-0, 14e) et aurait même pu doubler la mise quelques minutes plus tard (18e).

C’est au retour des vestiaires que les Dogues ont finalement creusé l’écart, grâce à une belle frappe puissante de Renato Sanches qui a surpris Butelle (75e). Angers, qui n’a cadré sa première frappe qu’à la… 88e minute, n’a pas représenté une grande menace pour les Dogues qui peuvent néanmoins trembler. Victor Osimhen, visiblement sérieusement blessé à la cuisse, est sorti sur civière à dix minutes de la fin.