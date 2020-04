ASSE, Girondins, LOSC, PSG : match à deux pour Adil Aouchiche ?

true

Le jeune milieu de terrain du PSG, Adil Aouchiche, ne manque pas de courtisans en Ligue 1 : l’ASSE, les Girondins de Bordeaux et le LOSC.

Il aura donc suffi que le quotidien l’Equipe évoque l’intérêt de l’ASSE pour le jeune (17 ans) milieu de terrain parisien, Adil Aouchiche, pour que le nom de ce dernier arrive au coeur de l’actualité Mercato. Le joueur, pétri de talent et qui arrive en fin de contrat au PSG, va nécessairement chercher du temps de jeu ailleurs.

Si l’on en croit Manu Lonjon, bien renseigné sur l’actualité Mercato, et même « si il y a du monde sur le joueur à l’heure actuelle« , les deux clubs les mieux placés demeurent bel et bien le LOSC et l’ASSE. Pas les Girondins de Bordeaux, comme cela fut évoqué par un autre journaliste.

Les Verts, qui suivent Aouchiche depuis longtemps et qui lui assurent du temps de jeu la saison prochaine avec la présence de Claude Puel sur le banc de touche, pourraient finir de convaincre le Parisien.

Prime à la signature

Demeure toutefois un aspect non négligeable de la tractation à venir : la prime à la signature offerte au joueur. Et donc à ses représentants. Qui se montrera le plus généreux ? A suivre…