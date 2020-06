ASSE, LOSC : Pierre Ménès verrait bien Christophe Galtier à l’OM… ou à l’OL !

true

Sur le plateau du Canal Football Club, hier, Pierre Ménès n’a pas caché qu’il aimerait voir Christophe Galtier quitter le LOSC pour coacher l’OM, voire l’OL…

Hier, Christophe Galtier, en interview au Canal Football Club, a confié qu’il se sentait très bien au LOSC mais qu’il aimerait un jour coacher l’OM. « En tant que Marseillais, oui, j’aimerais entraîner Marseille mais ce n’est pas d’actualité car je suis vraiment dans le projet lillois et que j’y suis très épanoui ».

Présent sur le plateau de l’émission, Habib Beye a fait l’éloge de l’ancien entraîneur de l’ASSE. « C’est un passionné, il sait s’adapter et il développe des joueurs. J’aimerais bien le voir ailleurs qu’à Lille. » Si l’ancien marseillais a glissé l’OM comme destination possible, Pierre Ménès, lui, a été plus large… « Galtier, c’est un personnage. Il a de l’humour. Il a toujours une bonne vanne pour les médias. C’est franco-français. Je crois qu’il se plait bien en France. L’OM, ça peut être une bonne piste pour lui, mais Lyon ou Monaco aussi. »