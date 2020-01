Epinal – LOSC (2-1) : la réaction pleine d’amertume de Christophe Galtier

true

C’est un Christophe Galtier très en colère qui s’est présenté devant la presse ce soir pour commenter l’élimination de son LOSC en 8es de finale de la Coupe de France face aux amateurs d’Epinal (1-2). Car le pire dans tout cela, c’est que les pensionnaires de National 2, soit le quatrième échelon national, n’ont pas volé leur qualification !

« On ne mérite pas grand-chose sur ce qu’on a fait. On a beaucoup trop subi, fait beaucoup trop d’erreurs. Il y a aussi eu un manque d’investissement de certains. C’est une grosse déception. C’est une sale soirée, une élimination lourde. Certains sont très loin du niveau qu’on attend d’eux. On a été battus dans la combativité, il aurait fallu plus d’envie. On n’a pas le droit de faire un match comme ça. »

Samedi soir, le LOSC se déplace à la Meinau pour y défier un RC Strasbourg en net regain de forme. Désormais éliminés de toutes les autres compétitions, les Nordistes vont tout faire pour tenter d’arracher un nouveau billet pour la Champions League.