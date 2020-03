FC Nantes – LOSC (0-1) : Galtier soulagé d’avoir évité une grosse frustration

true

Le LOSC a tenu le choc ce dimanche dans la lutte pour les places européennes. Les hommes de Christophe Galtier ont ramené un succès précieux sur la pelouse du FC Nantes (1-0), leur permettant de rester tout proche du podium.

Après la rencontre, dans des propos relayés par France Football, Christophe Galtier a montré sa satisfaction du contenu offert par ses hommes. Même si leur manque d’efficacité lui a fait craindre un épilogue très frustrant. « C’était un match complet. On est récompensés de nos efforts. J’estime notre victoire méritée, même si ça se joue à un but d’écart sur un coup de pied arrêté. On a eu des situations. Il y a eu la qualité du gardien (Lafont), parfois un manque de justesse. Je suis satisfait du comportement individuel des joueurs et de l’attitude. Cela aurait été frustrant de ne pas l’emporter avec le nombre d’occasions que nous avons eues. Mais quand on a des occasions, c’est toujours bon signe », a déclaré Galtier.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Le coach lillois a ensuite évoqué la situation au classement, rassuré de pouvoir rester au contact du Stade Rennais tout en gardant un œil derrière. « Montpellier et Monaco sont à six points, c’est un écart qui n’est pas définitif. On regarde devant. On est là, on chasse, on se rapproche, on n’a pas encore rattrapé nos amis rennais. Il faut garder cette vigilance, cette exigence, cette humilité. Il faut jouer pour gagner, maintenir une moyenne élevée par match pour être à la lutte jusqu’à la fin. »