LOSC : avenir, Mercato, envies…les mots forts de Loïc Rémy

Il sera libre de s’engager où il souhaite dans quelques mois. Et ce malgré son envie de vouloir rester au LOSC, comme il vient de l’affirmer haut et fort en conférence de presse. On parle ici de Loïc Rémy, assez expansif sur le sujet Mercato avec des mots forts.

« Je me sens très bien ici. Ce club m’a apporté beaucoup. Ses ambitions répondent à mes attentes. Je n’ai pas parlé de prolongation. Ce n’est pas une priorité. On se concentre sur les objectifs en L1. C’est quelque chose auquel je ne veux pas penser sinon cela pollue mon esprit. Le moment venu, on discutera tranquillement. C’est comme ça que je suis performant en évacuant les parasites autour de moi. L’envie de continuer est là. Je veux marquer l’histoire du club. »

L’attaquant du LOSC est également revenu sur les récents et bons résultats de l’équipe. Preuve que la fameuse réunion au lendemain de l’élimination face à Epinal, en Coupe de France, a porté ses fruits.

« On a retrouvé notre force de la saison passée »

« J’ai pu entendre que cette histoire était sortie. On s’est dit les choses. L’équipe se devait de réagir. On avait les moyens de le faire. Il fallait une prise de conscience individuelle. Collectivement, on sait que si chacun fait les efforts, on a cette envie. On a retrouvé notre force de la saison passée. À domicile, on a cette solidité qui fait que les équipes qui viennent se disent que ça va être compliqué. »