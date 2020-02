LOSC : OM, Bamba, Osimhen… la mise au point corsée de Gérard Lopez

true

Ce dimanche soir, Gérard Lopez n’était pas présent sur « RTL » pour ne rien dire. Le président du LOSC était agacé et avait envie de défendre Jonathan Bamba, cible des sifflets du stade Pierre Mauroy. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a déploré le manque de mémoire de ses propres supporters.

« Ça m’énerve ! Bamba est bourré de talent et d’envie »

« Ça m’énerve ! Jonathan Bamba est bourré de talent et d’envie. Mais quand ça veut pas, ça veut pas… C’est la culture du moment : il met un triplé le week-end prochain et c’est parti pour être un grand joueur mondial ! Il a perdu son foot ça reste un joueur hyper jeune qui a 22 ans et il a tout le temps devant lui. Mon rôle et celui de l’entraîneur est de protéger nos joueurs, il n’a pas encore l’expérience pour gérer une carrière, il faut savoir gérer ça », a expliqué un Gérard Lopez, qui assume totalement l’ambition du LOSC de finir second encore cette saison : « On a moins d’expérience mais plus de talent que l’OM. Si on parle d’individualités. Mathématiquement la 2e place c’est possible ».

« Osimhen sera Lillois la saison prochaine »

Gérard Lopez a également confirmé qu’il allait encore vendre l’été prochain : « Les droites télés, le sponsoring au niveau français ne permettent pas d’avoir un club avec budget de 130 millions d’euros qui ne perd pas d’argent. La seule façon c’est d’avoir des jeunes joueurs à fort potentiel, et de s’en séparer ». Mais que Victor Osimhen n’était normalement pas concerné : « Osimhen sera lillois la saison prochaine. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler comme le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer. Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine ».