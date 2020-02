LOSC : Christophe Galtier a banni une menace de son vestiaire

true

Cela va en faire sourire certains – et pas seulement dans le monde du football – mais ce jeudi 6 février avait lieu la journée mondiale sans téléphone. Un sujet annexe dans les médias sur lequel Christophe Galtier a été interrogé en conférence de presse… Et le coach du LOSC avait pas mal à dire sur le sujet.

Le portable, une drogue que « Galette » veut éradiquer

De l’ancienne école, le Marseillais se méfie énormément des écrans : « On est dans une génération, et dans une société, où il y a une addiction terrible aux écrans, aux réseaux sociaux et aux applications. C’est l’héroïne des années 2020. Je lis beaucoup, j’échange beaucoup, et je suis convaincu qu’il y a une addiction à ces écrans, qui peuvent fatiguer ou générer des problèmes dans la concentration et dans la préparation des matches ».

Christophe Galtier a notamment révélé qu’il était parvenu à éradiquer les téléphones portables dans son vestaire. Une décision prise par le staff et validée par les joueurs : « À une heure du coup d’envoi, il n’y a plus de téléphones et plus d’écrans (…) c’est-à-dire environ 25 minutes avant de sortir à l’échauffement. Je suis quasiment sûr et persuadé qu’il va y avoir une évolution plus importante dans les saisons à venir… »

Retranscription des propos : site de Ouest-France.