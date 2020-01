LOSC : Christophe Galtier craint le pire pour la fin du Mercato

true

Ce n’est pas aux vieux singes qu’on apprend à faire la grimace. En fin connaisseur du mercato, où il a pris l’habitude d’avoir quelques surprises lors de son mandat à l’ASSE, le coach du LOSC Christophe Galtier sait qu’il faut toujours rester prudent pendant la période des transferts. La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Boubakary Soumaré n’échappe pas à la règle.

Face aux nombreuses rumeurs, le milieu formé au PSG a ainsi expliqué ce lundi qu’il souhaitait finir la saison du côté du LOSC. « Je ne me vois pas partir, je me sens bien ici », a-t-il ainsi lancé dans L’Équipe. Galtier est plus mesuré et préfère attendre le 1er février pour faire les comptes.

Galtier a fait remonter l’info à sa direction

« Il y a la réalité du 20 janvier et il y aura la réalité du 29, 30 et 31, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je ne suis pas naïf. D’après ce que j’ai lu, cela confirme ce qu’il m’a dit. Je l’ai automatiquement fait remonter à ma direction car nous avons aussi à gérer un mercato. Il peut y avoir des clubs d’un autre niveau… Dans un mercato d’hiver, il peut se passer beaucoup de choses et notamment dans les trois ou quatre derniers jours. »