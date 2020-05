LOSC : Christophe Galtier n’aurait aucun contact avec l’OM

false

Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, récemment annoncé à l’OM, n’aurait pas le moindre contact avec le club phocéen. Du moins pour le moment.

C’était, partit-il, l’information majeure de la soirée. Donnée par Téléfoot et qui assurait que Gérard Lopez, le président du LOSC, avait récemment très mal pris de supposés contacts entre l’OM et son entraîneur, Christophe Galtier. Une information qui a pris du plomb dans l’aile depuis les affirmations du quotidien l’Equipe.

En effet, le média précise assez clairement que Christophe Galtier n’a pas le moindre contact avec le club phocéen, en dépit du possible départ d’André Villas-Boas de l’OM. extrait : « Lorsque ce Gérard Lopez a eu vent d’un contact entre l’OM et l’entourage de son entraîneur, sans savoir qui en était à l’origine – le club phocéen ou l’agent du coach -, il a pris son téléphone pour en parler au principal intéressé. À la question de confiance « est-il vrai que tu as eu un contact avec l’OM ? », Galtier aurait répondu non à son président : la réponse qu’il fallait à l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois pour apaiser sa contrariété. »

Rendez-vous en septembre

Par ailleurs, et comme cela se fait chaque saison depuis que Galtier est arrivé dans le Nord, l’entraîneur et le président se retrouveront autour d’une même table au mois de septembre prochain. Evoqueront-ils une prolongation de contrat ? Rien ne le dit. Galtier, en attendant, est sous contrat jusqu’au mois de juin 2021 avec le LOSC.