LOSC : coronavirus, entraînements, santé…Gérard Lopez en dit (un peu) plus

La nouvelle est tombée ce matin : la Ligue de Football Professionnel a suspendu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Résultat, des clubs pros à l’arrêt et des joueurs détournés de leur activité principale. C’est bien entendu le cas au LOSC avec son président, Gérard Lopez, qui en a dit un peu plus sur la situation.

Des propos retranscrits par le site de l’Equipe. « Nous sommes dans l’inconnu, en général, pas seulement dans le foot. Le fait d’éviter les rencontres entre beaucoup de personnes, c’est la meilleure façon d’arrêter ça. Et si jamais l’Euro est reporté, on pourra terminer le Championnat normalement. Pour l’instant, je pense qu’on est partis pour quelques semaines. »

« Il faudra être dans l’anticipation »

Avant d’évoquer la situation de ses joueurs au quotidien. « On va « implémenter » un plan d’hygiène renforcé. On va continuer à laisser s’entraîner les joueurs mais avec des mesures très, très poussées en termes de prévention mais aussi en termes de check-up. Il faudra être dans l’anticipation, contrôler. »