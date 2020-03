LOSC – Mercato : Gérard Lopez envoie un signal fort à Loïc Rémy

true

En fin de contrat en juin, Loïc Rémy a ouvert la porte à une prolongation au LOSC. Et rien de mieux pour plaider sa cause que les buts qu’il inscrits à la pelle depuis plusieurs semaines. Dans L’Equipe, son président, Gérard Lopez, s’est exprimé sur son cas et les signaux sont plutôt positifs pour l’attaquant de 33 ans.

« Il est le plus gros salaire du club (270.000€ brut mensuels) et le dossier d’une éventuelle prolongation risque de ne pas être simple. « On sa s’asseoir d’ici quelques semaines et discuter tranquillement, assure Gérard Lopez. Il nous fait du bien sur le terrain et en dehors. Avec lui, on sait ce qu’on a. »

« Il a eu des offres cet hiver, nous ne voulions pas qu’il parte et lui non plus, et il en aura encore cet été. Loïc connaît le club et a parfaitement rempli le rôle qui est le sien cette saison. Je n’aime pas me compliquer la vie. J’aimerais bien que nous continuions ensemble. On verra ce qu’il décide ». Et il verra ce qu’on lui propose. »