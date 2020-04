LOSC – Coronavirus : Yazici, Weah, deux blessés et deux galères

true

Le LOSC, qui a deux joueurs blessés loin de Lille, rencontre nécessairement des difficultés liées au confinement. C’est le cas pour Yazici et Weah.

Avant même l’épidémie du coronavirus, en France comme ailleurs, ils manquaient déjà au LOSC. Blessés, pour cause de ligaments croisés et d’ischio-jambiers, Yusuf Yazici et Timothy Weah savaient que l’attente du retour serait longue. Rien n’a changé, même si les deux hommes vivent aujourd’hui une situation bien complexe.

En effet, et comme le rapporte l’Equipe, dans un article ô combien intéressant, le staff médical du club lillois a toutes les difficultés à suivre l’évolution physique de ses deux éléments. Yazici, qui s’est fait opérer à Rome, a vu la clinique, dans laquelle il était, fermer pour cause de confinement. Retourné chez lui, en Turquie, il a depuis quitté Antalya, toujours à cause du confinement, pour devoir filer à Trabzon, ville où il est domicilié. Il voit certes un kiné, mais Patrick Flamant, médecin du LOSC, n’a toujours pas pu mesurer les progrès éventuels.

Idem pour Weah

Considérations similaires pour Timothy Weah, reparti aux Etats-Unis. L’attaquant est à New-York, suivi par un kiné, mais doit faire face au confinement, ce qui ne rend pas une pratique de l’exercice nécessairement très simple…