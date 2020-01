LOSC : Galtier a programmé son premier savon de l’année

true

Christophe Galtier s’est donné ses premières sueurs froides de l’année 2020. Alors que le LOSC semblait se diriger vers une qualification en 16es de finale de Coupe de France sans histoire, les Dogues ont encaissé deux buts pour connaître une fin de match agitée (3-2).

🎙 Retour sur la rencontre avec l’analyse du coach #USRLOSC pic.twitter.com/CWbREAMDii — LOSC (@losclive) January 5, 2020

Le LOSC a assuré l’essentiel mais l’ancien coach de l’ASSE a déjà fait part de sa colère vis-à-vis du relâchement de ses joueurs. « On a cru que le match était fini, a-t-il pesté après la rencontre. C’est les vertus de la Coupe de France, quand on joue contre des équipes de l’étage inférieur, il y a toujours de la générosité. Pour eux, c’est un des matchs de la saison. Ces matchs là, ils les jouent jusqu’à la 95ème minute. Nous, on s’est arrêté à la 80ème. Ça aurait pu nous porter préjudice. »

Au-delà de son agacement du moment, Galtier veut marquer le coup et ne manquera pas de secouer les Lillois en aparté. « La qualification est, certes, importante mais méritée. Je parlerais tranquillement et calmement avec les joueurs sur ce dernier quart d’heure. On ne peut pas donner autant d’espoir à un adversaire dans ce contexte », a-t-il conclu un brin agacé.